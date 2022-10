Corea del Nord: Giappone inasprisce sanzioni in risposta a test balistici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato il 14 ottobre una nuova esercitazione d’artiglieria, lanciando un missile balistico a corto raggio nel Mar del Giappone e circa 170 proiettili d’artiglieria di differente calibro all’interno delle “zone cuscinetto” marittime che erano state stabilite nell’ambito dell’accordo inter-coreano di riduzione della tensione militare del 2018. L’esercitazione segue il volo di dieci velivoli militari nordcoreani in prossimità del confine di fatto tra le due Coree, cui Seul ha reagito facendo decollare i suoi nuovi cacciabombardieri stealth F-35A, secondo quanto riferito dallo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. I proiettili d’artiglieria sono stati lanciati in parte verso il Mar Giallo e in parte verso il Mar del Giappone, in molteplici salve tra l’1:20 e le 3:07 (ora locale). La Corea del Sud ha contestato la manovra, definendola una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Git)