Corea del Nord: Giappone inasprisce sanzioni in risposta a test balistici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto mercoledì il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha personalmente assistito al collaudo di due “missili da crociera strategici a lungo raggio”. Secondo i media di Stato nordcoreani, il lancio dei due missili ha avuto esito “soddisfacente”. L’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”) riferisce che i due missili sono stati lanciati dalla costa occidentale del Paese e hanno volato per due ore e 50 minuti tracciando “traiettorie ovali e a otto”, prima di colpire un bersaglio simulato a circa 2mila chilometri di distanza dal sito di lancio. Il collaudo è servito a migliorare “l’efficienza di combattimento e la potenza” dei missili da crociera strategici, progettati per veicolare testate convenzionali o “nucleari tattiche”. Kim ha chiesto di “concentrare tutti gli sforzi sull’accelerazione dello sviluppo” dell’arsenale strategico nazionale per rafforzare le capacità di difesa del Paese, ha riferito “Kcna”. (segue) (Git)