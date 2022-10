Giappone: yen ancora in ribasso, nuovo minimo da 32 anni sul dollaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera del Giappone sono calate da 1.290 a 1.240 miliardi di dollari alla fine del mese scorso, dopo l'intervento diretto del governo e della banca centrale di quel Paese nel mercato forex per sostenere il tasso di cambio dello yen. E' quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese. Tokyo ha attinto in misura significativa ai suoi depositi di valuta estera, la porzione delle riserve che può essere utilizzata immediatamente per intervenire sul mercato delle valute, e che ora ammonta a 136,11 miliardi di dollari. La componente illiquida delle riserve di valuta estera giapponese è calata da 1.040 miliardi di dollari a 985,27 miliardi di dollari. Il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki ha dichiarato che l'intervento diretto di Tokyo sul mercato forex, il 22 settembre scorso, costato probabilmente la cifra record di 2.840 miliardi di yen (20 miliardi di dollari), ha avuto un "certo effetto" nella stabilizzazione del cambio dello yen e nella dissuasione degli attori speculativi che hanno spinto la valuta giapponese ai minimi da 24 anni rispetto al dollaro. Proprio oggi, però, la divisa verde è tornata sopra la soglia psicologica di 145 yen sull'onda delle previsioni di una ulteriore divergenza delle politiche monetarie dei due Paesi. (Git)