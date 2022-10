Giappone: Sakhalin-1, Tokyo sta ancora valutando decreto governo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone è ancora impegnato a valutare i dettagli del decreto varato dal governo della Russia relativo al nuovo profilo proprietario del vasto progetto di estrazione di petrolio e gas naturale Sakhalin-1. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Industria giapponese Yasutoshi Nishimura, secondo cui Tokyo deve ancora decidere se assumere tramite il gruppo Sodeco una quota nel nuovo operatore di Stato russo. Ad oggi il consorzio di aziende giapponesi Sodeco - acronimo di "Sakhalin Oil and Gas Development Co." - detiene una partecipazione del 30 per cento al progetto energetico nell'Estremo oriente russo. Nishimura ha dichiarato la scorsa settimana che "Sakhalin-1 resta un progetto importante per il Giappone in termini di sicurezza energetica", ricordando però che la questione interessa al momento le sole forniture di gas naturale, dal momento che Tokyo ha interrotto le importazioni di petrolio greggio dalla Russia lo scorso maggio. (segue) (Git)