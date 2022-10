Giappone: Sakhalin-1, Tokyo sta ancora valutando decreto governo russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Russia ha riautorizzato il 30 agosto l'investimento del gigante commerciale giapponese Mitsui & Co. nel progetto di estrazione di petrolio e gas Sakhalin-2. Mitsui e un'altra azienda giapponese, Mitsubishi, detengono quote del progetto pari rispettivamente al 12,5 e al 10 per cento, che Mosca ha trasferito sotto il controllo di un nuovo operatore. Lo scorso agosto Jera, joint venture paritaria delle utility energetiche giapponesi Tokyo Electric Power Company (Tepco) e Chubu electric Power, nonché primo produttore di energia termoelettrica del Giappone, ha firmato un contratto con il nuovo operatore del progetto Sakhalin-2 per continuare ad acquistare il petrolio e il gas estratto nel sito sulla base delle medesime condizioni di volumi, prezzi e modalità di pagamento precedentemente in vigore. (segue) (Git)