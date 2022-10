Giappone: Sakhalin-1, Tokyo sta ancora valutando decreto governo russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha firmato lo scorso fine settimana un decreto per creare una nuova società operativa per il progetto energetico Sakhalin-1. Il decreto segue altre iniziative analoghe riguardanti progetti nel petrolio e nel gas con partecipazioni straniere. Nel Sakhalin-1, nell’Estremo Oriente russo, sono coinvolte la compagnia statunitense ExxonMobil, con una quota del 30 per cento, e il consorzio giapponese Sakhalin Oil and Gas Development Co., o Sodeco, partecipato dal governo del Giappone e da alcune società tra cui Itochu e Marubeni, con un altro 30 per cento. C’è poi l’indiana Ongc Videsh (gruppo India Ongc), col 20 per cento. La russa Rosneft, attraverso Sakhalinmorneftegaz-Shelf (11,5 per cento) e Rn Astra (8,5 per cento), detiene il 20 per cento. (segue) (Git)