Giappone: Sakhalin-1, Tokyo sta ancora valutando decreto governo russo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto prevede la creazione di una nuova società russa a responsabilità limitata detentrice dei diritti degli investitori, con la possibilità per i partner stranieri di presentare entro un mese una domanda al governo per notificare il loro accordo ad acquisire azioni nella nuova entità in conformità con le loro partecipazioni nella società precedente. Come gestore è stato nominato Sakhalinmorneftegaz-Shelf. ExxonMobil non ha rilasciato commenti. Il colosso statunitense sta cercando di lasciare le operazioni in Russia da marzo, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte russa, ma sono in corso questioni legali. Nel frattempo ha ridotto i volumi di produzione di petrolio e gas e ritirato il suo personale dal Paese. (segue) (Git)