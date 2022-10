Giappone: Sakhalin-1, Tokyo sta ancora valutando decreto governo russo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo, che è coinvolta anche nel Sakhalin-2 ed è fortemente dipendente dalle importazioni di energia, ha precedentemente manifestato l’intenzione di mantenere le partecipazioni nei progetti energetici Sakhalin 1 e 2, nonostante l’imposizione di sanzioni economiche alla Russia. Per Sakhalin-2, che garantisce circa il nove per cento delle importazioni di gas naturale liquefatto del Giappone, il governo russo ha già istituito un nuovo operatore e autorizzato gli investimenti delle società commerciali giapponesi Mitsui & Co. e Mitsubishi Corp., mentre la major petrolifera britannica Shell, che deteneva una partecipazione di circa il 27,5 per cento nella società precedente, è uscita dal progetto. (Git)