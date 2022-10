Giappone: bancarotte in aumento tra aprile e settembre per la prima volta da 3 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi all'ingrosso in Giappone hanno registrato un balzo del 9,7 per cento annuo nel mese di settembre, che riflette l'effetto combinato della svalutazione dello yen e dell'aumento dei prezzi di energia e materie prime, per le quali il Paese dipende dalle esportazioni. Il dato si avvicina all'aumento record del 9,8 per cento registrato lo scorso aprile. I prezzi delle importazioni denominati in yen sono aumentati del 48 per cento su base annua, mentre quelli delle esportazioni sono aumentati ad un tasso assai inferiore: il 20,1 per cento. I prezzi di carbone e prodotti petroliferi è aumentato del 14,7 per cento annuo, quello dell'acciaio del 26,1 per cento, e i costi delle forniture urbane di elettricità, gas e acqua del 38,8 per cento. L'inflazione all'ingrosso è un indicatore del futuro andamento dei prezzi al consumo, e in Giappone è in costante aumento il numero delle aziende che hanno già rivisto i prezzi dei loro prodotti al rialzo per compensare in parte i maggiori costi di produzione. (segue) (Git)