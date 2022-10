Giappone: bancarotte in aumento tra aprile e settembre per la prima volta da 3 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo in Giappone, che non tiene conto dei prezzi di energia e alimenti freschi, è accelerato al 2,8 per cento nel mese di agosto, vicino ai massimi da otto anni, secondo i dati pubblicati dalla banca centrale di quel Paese. I prezzi al consumo risentono in misura sempre maggiore dell'aumento dei costi delle materie prime e della debolezza dello yen. Anche se l'inflazione ha ecceduto per otto mesi consecutivi l'obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone, quest'ultima non appare intenzionata a decretare un aumento dei tassi di interesse, dal momento che la crescita dei salari e dei consumi resta debole. La banca si trova di fronte a un dilemma: sostenere la fragile crescita economica mantenendo tassi ultra-bassi continua ad alimentare le pressioni al ribasso sullo yen, e un conseguente aumento del costo della vita nel Paese. Il dato relativo ai prezzi al consumo ad agosto è superiore di un decimo di punto percentuale alle previsioni degli economisti, e di quattro decimi di punto al dato del mese di luglio. (segue) (Git)