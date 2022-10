Scuola: assessore Municipio VII, bene intitolazione plesso a Maria Coscia una guida per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello Morlacchi, assessore alla Scuola e vice presidente del Municipio Roma VII, in una nota dichiara: "Oggi abbiamo voluto accogliere quello che era il desiderio espresso da molti, intitolare una nostra scuola dell’infanzia a Maria Coscia. È un gesto importante per ringraziare chi nella sua vita ha dato tanto alla scuola e, in particolare, al segmento 0-6, rappresentando un insegnamento e una guida per tutti noi". "Insieme ai bambini della scuola, nido e primaria e ai loro genitori, ci siamo ritrovati nel quartiere di Piscine di Torre Spaccata con il sindaco, l'assessora Pratelli, l’assessora Alfonsi, Walter Veltroni e tanti altri rappresentanti delle istituzioni per la cerimonia di svelamento della targa. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento", conclude Morlacchi. (Rer)