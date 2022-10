Colombia: ucciso giornalista e leader sociale Rafael Moreno Garavito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e attivista, Rafael Moreno Garavito, è stato assassinato da individui armati nel municipio di Montelíbano, nel dipartimento colombiano di Córdoba, nel nord della Colombia. Gli aggressori, che viaggiavano in sella a una motocicletta, hanno aperto il fuoco su Moreno mentre si trovava in un fast food di sua proprietà. "Rafael, riconosciuto nelle sue attività sociali, è stato anche capo della comunità di un quartiere del comune di Puerto Libertador. Sappiamo che stava svolgendo diverse indagini con denunce penali e disciplinari. Chiediamo la verità, la verità piena, la giustizia, riparazione integrale e garanzie di non ripetizione", ha evidenziato la Fondazione Cordoberxia, in una nota. La Fondazione Cordoberxia ha ricordato che Moreno aveva ottenuto una scorta per le minacce ricevute, ma che tuttavia questa non era mai stata attivata. In una pubblicazione su Twitter, l'ufficio del difensore civico ha affermato che le autorità stanno seguendo il caso "per fornire il supporto necessario". "Esortiamo le autorità a indagare rapidamente", ha dichiarato. Anche il governatore di Cordoba, Orlando Benitez, ha chiesto alle autorità un'indagine approfondita sul caso. "La nostra solidarietà alla sua famiglia. La pace nella sua tomba", ha aggiunto su Twitter. (Mec)