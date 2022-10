Venezuela: fiume straripa nello stato di Aragua, acqua arriva fino in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha reso noto nei giorni scorsi che fornirà assistenza alle famiglie colpite dalle frane di Las Tejerias, nello Stato venezuelano di Aragua. “In questo momento siamo in contatto con le autorità venezuelana. Finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta specifica, ma siamo a disposizione per sostenere le vittime”, ha dichiarato Laura Melo, rappresentante dell’agenzia Onu nel Paese, esprimendo cordoglio per le vittime del disastro nel corso di una intervista all’emittente radiofonica “Union”. Melo ha aggiunto che il Pam sta lavorando a un programma di pasti scolastici e ha dunque a disposizione scorte alimentari da distribuire alle famiglie di Las Tejerias. (Vec)