Usa: Los Angeles, altri due consiglieri comunali rimossi dall’incarico dopo insulti razzisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente incaricato del Consiglio comunale di Los Angeles, Mitch O’Farrell, ha rimosso dall’incarico Kevin de Leon e Gil Cedillo, i due consiglieri che hanno partecipato alla riunione in cui l’ex presidente del Consiglio, Nury Martinez, ha pronunciato una serie di frasi razziste rivolte al figlio di un collega. L’audio della riunione è stato pubblicato dal quotidiano “Los Angeles Times”, e ha portato alle dimissioni di Martinez dall’incarico di presidente e consigliera. De Leon e Cedillo, nonostante le aspre polemiche dell’opinione pubblica, si sono scusati pubblicamente ma finora non hanno lasciato intendere di volersi dimettere. “Il mio dovere è aiutare la nostra città a guarire e ad andare avanti, in questo momento difficile”, ha detto O’Farrell, aggiungendo di aver chiesto personalmente ai due consiglieri di dimettersi. (Was)