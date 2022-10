Libia: Haftar, soluzione politica è fallita, adesso la battaglia è inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione politica alla crisi in Libia è fallita e per questo serve che il "popolo libico" organizzi proteste in tutto il Paese dal momento che "una battaglia inevitabile deve essere combattuta”. Lo ha annunciato il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, nel corso di un discorso tenuto oggi in occasione di una parata militare nel capoluogo meridionale di Sabha. Sebbene Haftar non abbia mai pronunciato la parola "guerra", il generale ha promesso che il suo esercito proteggerà il popolo durante le necessarie "rivolte" contro chi detiene il potere nel Paese, ovvero "i corrotti, coloro che hanno tradito la fiducia e depredato la ricchezza del popolo, e coloro che portano armi e terrorizzano i cittadini e le istituzioni statali". Secondo quanto riferito dal portale di informazione libico "Al Wasat", Haftar ha sostenuto che il prolungato conflitto politico nel Paese ha fatto perdere del “tempo prezioso" in "polemiche e liti" che non hanno portato ad una riconciliazione nazionale ma che anzi hanno esacerbato la crisi esistente. “L’enorme somma di denaro spesa dai governi degli ultimi dieci anni avrebbe potuto risollevare la vite dei cittadini (...) e determinare uno sviluppo sorprendente in tutti i settori, ma è stata sprecata nel sistema di corruzione del governo senza investire nel raggiungimento della crescita e della ripresa economica”, ha sottolineato il generale. “Abbiamo raggiunto la fase in cui tutti devono ammettere il fallimento (…) e che non c’è modo di continuare a camminare in un vicolo cieco, e non c’è percorso che porti al successo se non il percorso fatto dalla gente”, ha concluso.(Lit)