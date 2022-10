Usa: sondaggio, candidato repubblicano per Ohio al Senato in testa con il 47 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano per il seggio dell’Ohio al Senato degli Stati Uniti, James David Vance, è attualmente in testa di circa due punti percentuali rispetto al suo avversario, il deputato democratico Tim Ryan. In un sondaggio condotto dal quotidiano “Usa Today” insieme all’università di Suffolk, il 47 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler votare per Vance, mentre il 45 per cento ha affermato di sostenere Ryan. Tra gli elettori repubblicani, l’89 per cento ha dichiarato di sostenere Vance, mentre il cinque per cento voterà Ryan. Tra gli elettori democratici, invece, il 92 per cento darà il suo sostegno a Ryan, contro il 7 per cento dei sostenitori del candidato repubblicano. La campagna elettorale in Ohio è particolarmente importante in vista delle elezioni di medio termine in programma a novembre, dal momento che i repubblicani puntano ad ottenere il controllo del Senato statunitense. (Was)