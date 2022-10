Ucraina: Casa Bianca, Russia risponderà dei suoi "crimini di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti porranno la Russia di fronte alle sue responsabilità per i "crimini di guerra" commessi in Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, commentando gli attacchi missilistici sferrati ieri dalle forze russe contro diversi obiettivi in Ucraina, che hanno causato almeno quattro vittime civili a Kiev. Gli Stati Uniti "condannano con forza gli attacchi missilistici russi", che dimostrano ancora una volta "la brutalità (del presidente russo, Vladimir) Putin", ha aggiunto la portavoce. "Continueremo a imporre un costo alla Russia, a porta di fronte alle responsabilità per i suoi crimini di guerra", ha detto Jean-Pierre. (Was)