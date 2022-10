Haiti: proteste in tutto il Paese dopo consegna veicoli alla polizia da parte di Usa e Canada (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piccolo Paese caraibico versa da mesi in una situazione di grave crisi umanitaria, cui si è aggiunta nelle ultime settimane l'emergenza colera. Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 10 ottobre, le autorità hanno registrato 16 decessi per colera, 32 casi confermati e 224 casi sospetti. Le autorità segnalano anche 189 persone ospedalizzate. Almeno nove decessi sono stati registrati all'interno del penitenziario nazionale della capital Port-au-Prince. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) il ritorno del colera ad Haiti dopo 3 anni senza alcune segnalazioni di casi, minaccia il benessere e la salute di 1,2 milioni di bambini che vivono a Port-au-Prince. (segue) (Mec)