Usa: Biden, 8 milioni di cittadini hanno già richiesto la cancellazione del debito studentesco

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ufficialmente l’entrata in funzione del portale per richiedere la cancellazione del debito studentesco a livello federale. Durante un discorso alla Casa Bianca, il presidente Usa ha detto che si tratta di “un cambiamento storico per milioni di cittadini, frutto di un lavoro senza precedenti per attivare questo portale nel minor tempo possibile”. Chiunque voglia richiedere la cancellazione del debito studentesco adesso potrà compilare tutti i documenti necessari sul portale dedicato, la cui versione Beta è stata lanciata venerdì scorso. Secondo Biden, che ad agosto ha annunciato la cancellazione del debito studentesco fino a 10 mila e 20 mila dollari, rispettivamente per chi guadagna meno di 125 mila dollari all’anno e per chi riceveva il sussidio Pell Grant, sono oltre otto milioni i cittadini statunitensi che hanno utilizzato il sito nel fine settimana. (Was)