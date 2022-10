Venezuela: fiume straripa nello stato di Aragua, acqua arriva fino in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fiume El Castano a nord della città del Venezuela di Maracay, capoluogo del municipio di Girardot nello Stato di Aragua, è straripato quando le acque hanno traboccato la diga causando danni a cose. In diversi video pubblicati su Twitter si vedono le inonda arrivare ad alta velocità fino alle strade della città, trascinando sul loro cammino sassi, fango, legname e automobili. Le aree interessate sono la strada principale della cittadina e la diga di Corozal e Palmarito. Le autorità locali hanno limitato l'accesso dei veicoli all’area e si stanno adoperando per aiutare ogni possibile vittima della nuova alluvione. Al momento non sono state segnalate vittime. Intanto continua il lavoro di recupero dei corpi dopo le frane di Las Tejerias, nello Stato venezuelano di Aragua. Oggi è stato ritrovato un altro cadavere appartenente ai 56 dispersi. È la nona vittima delle oltre 50, rivenuta nel fiume Tuy nello stato di Miranda, vicino Aragua. (segue) (Vec)