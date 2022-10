Regno Unito: Truss chiede scusa per errori commessi, "guiderò conservatori fino alle elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica, Liz Truss, intende continuare a guidare il Partito conservatore fino alle prossime elezioni generali, nonostante la marcia indietro su diverse delle misure del “mini-bilancio” annunciato dal suo governo britannico. Il primo ministro durante una intervista all'emittente "Bbc" si è scusato per aver commesso errori, dopo che il nuovo cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha annunciato l'abolizione di quasi tutti i tagli fiscali introdotti con la mini manovra lanciata dall'esecutivo lo scorso 23 settembre. Truss ha aggiunto che la sua premiership di un mese "non è stata perfetta", ma aveva "corretto" degli errori. Il capo di governo ha aggiunto che sarebbe stato "irresponsabile" non cambiare rotta. In ogni caso Truss ha sottolineato di essere ancora impegnata a promuovere la crescita economica del Regno Unito anche se ora ci vorrà più tempo per raggiungerla. "Rimango impegnata nella visione, ma dovremo consegnarla in un modo diverso", ha affermato. Truss ha chiarito inoltre di accettare la responsabilità di essere andata "troppo lontano, troppo velocemente" con il cosiddetto mini-budget e ha voluto "chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti". (Rel)