Usa: assistente segretario Lu in Sri Lanka fino al 19 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per l’Asia centrale e meridionale, Donald Lu, si recherà in visita in Sri Lanka fino al 19 ottobre, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale e l’attuale contesto macroeconomico del Paese. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. L’assistente segretario incontrerà una serie di alti funzionari locali, per discutere come i due Paesi possono lavorare insieme per promuovere la stabilità economica, la sicurezza regionale, e il rispetto dei diritti umani. (Was)