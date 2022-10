Usa: California, stato di emergenza per la pandemia verrà meno da febbraio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, si sta preparando a porre fine allo stato di emergenza imposto a causa della pandemia di Covid-19, a partire da febbraio 2023. In una nota, il governatore democratico ha sottolineato il calo importante che ha interessato il numero delle ospedalizzazioni e dei decessi legati al virus, grazie soprattutto all’efficacia della campagna vaccinale. Secondo Newsom, la tabella di marcia stabilita consentirà al sistema sanitario californiano di avere la flessibilità necessaria a gestire un eventuale rialzo dei contagi dopo le vacanze natalizie. “Lo stato di emergenza ha rappresentato uno strumento efficace per proteggere i nostri cittadini, salvando delle vite: ora, grazie alla resilienza che abbiamo sviluppato e alle misure che continueremo a mettere in campo, la California è pronta ad abbandonare questo strumento”, ha detto. (Was)