Terrorismo: dipartimento di Stato Usa annuncia misure contro cinque leader di al-Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere i Paesi dell’Africa orientale e l’Unione africana nel contrasto al gruppo terroristico di al-Shabaab, responsabile dell’uccisione di migliaia di persone (tra cui anche cittadini Usa) in Somalia e nella regione. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, annunciando la designazione di cinque leader dell’organizzazione come terroristi globali specificatamente designati (Sdgt). Si tratta di Mohamed Mire, responsabile del coordinamento strategico dell’organizzazione e delle operazioni in Somalia; Yasir Jiis, capo del braccio armato del gruppo; Yusuf Ahmed Haji Nurow, capo dell’intelligence di al-Shabaab e organizzatore della maggior parte degli attentati suicidi nella regione; Mustaf ‘Ato, leader del gruppo e responsabile di alcuni attacchi contro obiettivi statunitensi in Kenya; e Mohamoud Abdi Aden, tra gli organizzatori dell’attentato all’hotel Dusit2 nel 2019. (Was)