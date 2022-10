Haiti: proteste in tutto il Paese dopo consegna veicoli alla polizia da parte di Usa e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono scese in piazza oggi ad Haiti per protestare contro l'invio da parte di Stati Uniti e Canada di veicoli tattici e corazzati destinati a rafforzare l'equipaggiamento della polizia nazionale nella lotta alla criminalità dilagante. I manifestanti, riferisce "Gazette Haiti", sono stati convocati dal partito Pitit Desalin e si sono radunati a Campo di Marte, il più grande giardino della capitale per poi dirigersi in corteo verso l'aeroporto e poi verso il centro della capitale. Nel corso delle proteste sono state chieste le dimissioni del primo ministro haitiano, Ariel Henry, denunciando l'ingerenza di Forze armate straniere nel Paese e per protestare contro l'alto costo della vita e le precarie condizioni economiche. Arrivati davanti all'ingresso principale dell'ambasciata Usa, i manifestanti sono stati dispersi dalla polizia che ha usato gas lacrimogeni e proiettili veri. Pitit Desalin, Moise Jean Charles, è stato colto da malore a causa dell'inalazione di gas lacrimogeni. (segue) (Mec)