Ucraina: Casa Bianca, Iran ha mentito su vendita di droni alla Russia

- Le autorità iraniane, che in precedenza hanno negato di aver rifornito la Russia di droni e attrezzature militari, hanno mentito. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa, aggiungendo che secondo le autorità ucraine i recenti bombardamenti su Kiev sarebbero stati effettuati con droni iraniani Shahed-136. “Già nel mese di luglio, l’amministrazione ha messo in guardia contro la possibile vendita di droni iraniani alla Russia nel quadro dell’invasione dell’Ucraina: ci sono prove concrete del loro utilizzo da parte dei militari russi, contro obiettivi sia militari che civili”, ha detto, aggiungendo che, nonostante ciò, le autorità di Teheran “continuano a mentire”. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha smentito nuovamente le accuse durante una conferenza stampa. “Si tratta di notizie fatte circolare dalla stampa occidentale a scopo politico: non abbiamo fornito armi di alcun tipo a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto”, ha detto. (Was)