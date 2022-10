Calcio: Pallone d'oro 2022 al francese Benzema, "è il premio del popolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Karim Benzema è il quinto francese a vincere il Pallone d'oro, premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football. A consegnare l'ambito premio nelle mani del centravanti del Real Madrid, è stato il suo ex allenatore nonché connazionale, Zinedine Zidane: ultimo francese ad averlo vinto nel 1998. Al secondo posto della classifica del prestigioso trofeo si è piazzato il senegalese, Sadio Manè, trasferitosi in estate al Bayern Monaco dopo diversi anni passati al Liverpool. Terzo il belga, Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City. Ai piedi del podio troviamo l'attaccante polacco, Robert Lewandowski, passato in estate dal Bayern al Barcellona, quinto l'egiziano Mohamed Salah e solo sesto l'asso del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. “Questo Pallone d'Oro è individuale ma è prima di tutto collettivo. Ecco perché è anche il Pallone d'Oro del popolo", sono le prime parole di Benzema dopo avere ricevuto il premio. (Frp)