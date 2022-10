Colombia: governo dichiara la cumbia patrimonio culturale della nazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero della Cultura colombiano, questa espressione artistica "è il risultato dell'incontro e dell'incrocio di razze tra indigeni, africani ed europei", che consolida l'identità dei popoli dei "Caraibi colombiani e in generale della nazione". "La dichiarazione della tradizionale cumbia dei Caraibi colombiani come patrimonio è un riconoscimento della memoria vivente di musicisti, compositori, ballerini, coreografi e artigiani, che hanno reso possibile a quest'arte di essere parte della storia del paese e un punto di riferimento in il mondo", ha sottolineato il ministero in un messaggio pubblicato su Twitter. (Mec)