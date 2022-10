Energia: Cingolani, Ttf non è più rappresentativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ttf, il mercato olandese su cui viene fissato il prezzo del gas in Europa, "non è più rappresentativo" della nuova realtà. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a "Quarta Repubblica" su Rete4. Per il ministro "serve un indice europeo che ci garantisca che il prezzo del gas sia in linea con quello statunitense o quello cinese. C'è un problema di nervosismo e volatilità, non di mancanza", ha spiegato. (Rin)