Italia-Usa: ambasciatore Massari, è tempo di schierarsi apertamente contro la violenza di genere

- È tempo di alzarsi e schierarsi apertamente contro la violenza di genere: all’indomani della pandemia, nuovi conflitti e crisi stanno ancora una volta ponendo a rischio le donne. Lo ha detto il rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, in un messaggio pubblicato per International Gender Champions, ricordando che negli ultimi 12 mesi, più di una donna su 10 ha subito violenza da parte del partner. “Quest’anno, l’Italia ha aumentato il suo contributo finanziario complessivo a Un Women, Unfpa e Unicef, promuovendo attivamente programmi di lotta alle mutilazioni genitali femminili e ai matrimoni precoci: a partire dal gennaio 2023, assumerò la vicepresidenza del consiglio di amministrazione di Un Women, e metterò il mio ruolo al servizio di un’azione multilaterale rafforzata che coinvolga tutte le parti interessate”, ha detto, aggiungendo che nell’ambito delle Nazioni Unite “monitoreremo anche l’attuazione della revisione del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile” approvata al Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile dello scorso luglio, il cui negoziato è stato co-facilitato dall’Italia. (Was)