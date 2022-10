Argentina: attentato Amia, governo chiede arresto del vicepresidente iraniano Rezai in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha chiesto al governo del Qatar l'arresto del vice presidente della Repubblica dell'Iran, Mohsen Rezai, sul quale pende un mandato di cattura dell'Interpol per l'attentato contro la sede della mutualità israelita argentina, (Amia) nel 1994. L'iniziativa di Buenos Aires, hanno confermato fonti del governo argentino a "Nova", è partita da una richiesta del pubblico ministero Sebastian Basso, titolare dell'unità investigativa speciale sull'attentato che provocò la morte di 85 persone. Nello scritto del magistrato si chiede che "vengano attivati meccanismi diplomatici e di politica estera per dare compimento all'ordine di cattura di Mohsen Rezai sul quale pende un'allerta rossa emessa dall'Interpol per la sua presunta partecipazione all'attentato contro la sede dell'Amia". Nel documento si sostiene che Rezai si troverebbe attualmente in Qatar. A istruire l'ambasciatore argentino a Doha di trasmettere al governo del Qatar la richiesta di arresto di Rezai, riferisce "Telam", sarebbe stato lo stesso ministro degli Esteri, Santiago Cafiero. (segue) (Abu)