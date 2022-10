Argentina: attentato Amia, governo chiede arresto del vicepresidente iraniano Rezai in Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in una precedente occasione il governo argentino aveva segnalato la presenza dell'iraniano Rezai all'estero. E' stato alla cerimonia di insediamento del presidente del Nicaragua Daniel Ortega a gennaio di quest'anno. In quell'occasione Buenos Aires aveva promosso anche una mozione di condanna dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) approvata dai rappresentanti di 22 dei 34 Paesi che compongono l'organismo. Nel documento si chiedeva "giustizia" per l'attacco sferrato nel luglio del 1994 contro la sede dell'Associazione delle mutualità israelita argentina (Amia), costato la vita a 85 persone. Il testo aveva ricevuto l'appoggio, tra gli altri, dei governi di Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Uruguay e del Venezuela, rappresentato dal governo "ad interim" di Juan Guaidò. (segue) (Abu)