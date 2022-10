Argentina: attentato Amia, governo chiede arresto del vicepresidente iraniano Rezai in Qatar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Nicaragua presso l'Osa, Arturo McFields, aveva difeso il diritto del proprio Paese a decidere in modo "sovrano" e "indipendente" chi invitare sul proprio territorio. Parole che la missione permanente argentina respingeva in maniera "energica", tornando a condannare la visita di Rezai, un "affronto" alla giustizia argentina e alle vittime dell'Amia. "In conseguenza, il governo argentino aveva respinto l'atteggiamento temerario dell'ambasciatore McFields" e sollecitato le autorità nicaraguensi ad assicurarsi che si dia applicazione alle notificazioni dell'Interpol relative all'atto terroristico", si leggeva in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del ministero degli Esteri argentino. (segue) (Abu)