Ucraina: Pentagono consegnerà al Paese altri due sistemi di difesa aerea Nasams

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta lavorando per velocizzare la consegna di due sistemi di difesa aerea terrestre Nasams all’Ucraina, dopo i recenti bombardamenti russi su Kiev. Un funzionario rimasto anonimo ha riferito all’emittente “Cnn” che dopo gli attacchi, che secondo le autorità ucraine sarebbero stati condotti con droni forniti dall’Iran, il Pentagono si sta adoperando per accelerare la consegna di due sistemi Nasams all’Ucraina. Si tratterebbe del settimo e dell’ottavo sistema Nasams consegnato dagli Stati Uniti all’Ucraina. Al momento, è in corso la produzione presso lo stabilimento di Raytheon, in collaborazione con la norvegese Kongsberg Defense and Aerospace, e il completamento è previsto al più tardi per i primi giorni di novembre. (Was)