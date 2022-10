Usa-Israele: Casa Bianca, visita presidente Herzog a Washington ribadirà la nostra partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, attende “con ansia” la visita a Washington dell’omologo israeliano, Isaac Herzog, il 25 ottobre: un viaggio che ribadisce ancora una nuova la partnership solida e di lungo periodo che unisce Israele e gli Stati Uniti. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Le parti discuteranno le principali sfide a livello regionale e globale, dedicando particolare attenzione alle opportunità di rafforzamento della cooperazione bilaterale e dell’integrazione di Israele nella regione”, ha detto, aggiungendo che i due presidenti parleranno anche di come garantire uguali diritti, libertà e sicurezza per i cittadini israeliani e palestinesi. (Was)