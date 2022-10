Haiti: proteste in tutto il Paese dopo consegna veicoli alla polizia da parte di Usa e Canada (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recrudescenza del colera si verifica mentre i disordini sociali e la violenza pervadono il paese, limitando o ritardando la fornitura dei servizi di base, compresi gli ospedali e le strutture di approvvigionamento idrico. Le gang che operano nella capitale hanno occupato il principale terminal petrolifero del paese, aggravando la crisi del carburante, ormai reperibile solo sul mercato nero, e impedendo la consegna degli aiuti che arrivano al porto. Come conseguenza, 17 delle 22 principali strutture sanitarie rischiano di chiudere a causa della mancanza di carburante. "Con le crescenti violenze e l'insicurezza, molte delle famiglie più povere di Haiti non hanno alternative se non bere e utilizzare acqua non sicura," ha di recente dichiarato Bruno Maes, rappresentante dell'Unicef ad Haiti. "Le famiglie non possono acquistare sapone per lavare le mani, i rifiuti per strada non vengono raccolti, gli ospedali sono chiusi o non possono essere operativi. Tutti questi ingredienti hanno trasformato Haiti in una bomba a orologeria per il colera. Ora è esplosa", ha aggiunto. (Mec)