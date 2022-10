Usa: Camera, amministrazione Trump ha interferito con la risposta dei Cdc alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha interferito più volte con le attività dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) per lo sviluppo delle linee guida per la risposta alla pandemia di Covid-19, modificando i rapporti degli scienziati e ostacolando il lavoro dei funzionari della sanità. La sottocommissione della Camera dei rappresentanti per la crisi del Covid-19 che i materiali (testimonianze, email e altri documenti) in suo possesso dimostrano che alcuni funzionari dell’amministrazione Trump hanno “preso il controllo” della comunicazione dei Centri, tentando di influenzarne il lavoro e dare una immagine “rosea” della situazione pandemica, in linea con le posizioni dell’ex presidente sul virus. L’ex direttore dei Centri, Robert Redfield, ha dichiarato ai deputati che la Casa Bianca avrebbe chiesto di far rivedere le linee guida per la risposta al Covid-19 dall’ufficio di bilancio, che aveva potere di veto “nonostante la mancanza di competenze in materia di malattie infettive”. Stando alla sua testimonianza, le linee guida dei Centri sarebbero state spesso “compromesse” a causa dell’attività della Casa Bianca. Il panel sta indagando sulla gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump da più di due anni. Il presidente, James Clyburn, ha dichiarato in una nota che lo staff dell’ex presidente ha portato avanti “una campagna di interferenze senza precedenti, nel tentativo di minimizzare la portata e gli impatti della pandemia”. (Was)