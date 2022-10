Regno Unito: ambasciatore britannico a Roma, perdere Elisabetta II è stato come perdere un familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per tutti i britannici perdere la regina Elisabetta II è stato come perdere non solo una sovrana ma anche un membro della propria famiglia. Lo ha detto l’ambasciatore del Regno Unito a Roma, Edward Llewellyn, all’evento intitolato “Elisabetta II: regina di diplomazia”, inquadrato nel Festival della diplomazia in corso a Roma. “Non lo era ovviamente, ma è comprensibile in senso delle mie parole”, ha affermato. “La regina era un esempio straordinario per tutti noi. Ci resta la sua eredità. Dobbiamo esserne all’altezza”, ha concluso Llewellyn. (Res)