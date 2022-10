Ue: Metsola ricorda Daphne Caruana Galizia a cinque anni dal suo omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha ricordato Daphne Caruana Galizia nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. La giornalista e sua connazionale, Daphne Caruana Galizia, è stata uccisa cinque anni fa, il 16 ottobre, a Malta. "Cinque anni fa, Daphne Caruana Galizia, una giornalista investigativa maltese, fu orribilmente assassinata fuori dalla sua abitazione. Usarono un'auto bomba per uccidere una donna, nel tentativo di zittire il suo lavoro di denuncia della corruzione e del crimine organizzato", ha detto Metsola rivolgendosi all'Eurocamera. "Questo Parlamento è stato in prima linea nelle richieste di giustizia, del rispetto dello stato di diritto e della libertà dei media. Negli ultimi cinque anni, siamo stati al fianco dei parenti di Daphne, delle sorelle e del figlio", ha aggiunto. "Ho promesso che questo Parlamento incanalerà il dolore in determinazione, per assicurare non solo leggi migliori per tutti, ma giustizia. Per tutti quelli che sono coinvolti nel suo omicidio e per le storie per cui Daphne è morta", ha proseguito Metsola. "Il Parlamento europeo sarà sempre al fianco di chi cerca la verità, dalla parte della democrazia, dalla parte dei nostri valori", ha concluso. (Beb)