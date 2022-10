Cile: Boric su anniversario proteste sociali, "quelle rivendicazioni sono ancora attuali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha affermato che le rivendicazioni in materia di giustizia sociale emersi durante le proteste sociali del 2019 sono ancora attuali. Lo ha detto durante un atto ufficiale per l'inaugurazione di un nuovo ospedale, a un giorno dal terzo anniversario che ricorda l'inizio delle manifestazioni che diedero il via a una lunga stagione di proteste di piazza, culminate poi con l'approvazione di un referendum sulla riforma della Costituzione. "Le rivendicazioni e il malessere di fondo che espresse il popolo cileno durante le proteste rappresentano un contesto che è ancora vigente e del quale dobbiamo renderci responsabili", ha detto Boric. "Dobbiamo essere capaci di raccogliere quelle richieste (...) non bastano i grandi discorsi", ha aggiunto, sottolineando che "bisogna risolvere urgenze in materia di salute, pensioni, sicurezza e inflazione, progredire su dignità e diritti". (segue) (Abu)