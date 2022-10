Cile: Boric su anniversario proteste sociali, "quelle rivendicazioni sono ancora attuali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'anniversario dell'inizio delle proteste sociali del 2019, che cade domani, il ministero degli Interni del Cile ha predisposto lo spiegamento di circa 25mila agenti nelle principali città del paese per il controllo dell'ordine pubblico. Lo ha riferito il sottosegretario alla Sicurezza, Daniel Monsalve, sottolineando che 5mila agenti saranno dislocati nella capitale Santiago, epicentro delle celebrazioni. La polizia ha l'ordine di eseguire arresti in casi di reati commessi in flagranza, mentre dal punto di vista della prevenzione di eccessi da parte delle forze dell'ordine si precisa che ogni agente spiegato avrà in dotazione una videocamera. "Senza dubbio si tratta di un anniversario importante al di là delle opinioni soggettive e il compito del governo è quello di garantire che si possa circolare con tranquillità e che ci sia sicurezza per le persone e per l'attività economica", ha detto Monsalve. (segue) (Abu)