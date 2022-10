Cile: Boric su anniversario proteste sociali, "quelle rivendicazioni sono ancora attuali" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Cadem il gradimento di Boric, è sceso per la prima volta sotto il 30 per cento. Il rilevamento ha certificato che solo il 27 per cento dei cileni approva l'operato del governo guidato dall'ex leader studentesco. Si tratta di un calo di 6 punti rispetto al gradimento registrato la settimana scorsa. La quota di disapprovazione, in crescita di cinque punti, è arrivata al 65 per cento. Il sondaggio rivela inoltre che il 72 per cento del campione ha emozioni "negative" rispetto alla situazione nel Paese - paura (25 per cento), mancanza di speranza (24 per cento), stanchezza o stress (23 per cento) -, contro il 23 per cento di "positive": speranza (21 per cento), tranquillità (2 per cento). Una pagella severa che pare non registrare apprezzamenti rispetto ai motivi che hanno portato il giovane politico di sinistra alla guida del Paese. (segue) (Abu)