Cile: Boric su anniversario proteste sociali, "quelle rivendicazioni sono ancora attuali" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su nessun tema specifico i cileni percepiscono miglioramenti rispetto a tre anni fa. Il 93 per cento del campione pensa che la situazione della delinquenza sia peggiore che nel passato, il 90 per cento lo pensa sulla violenza e il 77 per cento sull'ordine pubblico. Male anche il parere su temi più specificamente legati alle proteste: la situazione economica è peggiorata per il 75 per cento degli intervistati, la qualità della politica è peggiore per il 73 per cento, la povertà per il 71 per cento, la fiducia nelle istituzioni per il 68 per cento, l'immagine internazionale per il 64 per cento, la diseguaglianza per il 62 per cento, la salute per il 49, l'educazione per il 46 e le pensioni per il 45 per cento. Il 61 per cento dei cileni pensa oggi che l'origine delle proteste sia dovuta al malcontento sociale generalizzato, undici punti in meno della convinzione espressa ad ottobre 2019. (segue) (Abu)