Cile: Boric su anniversario proteste sociali, "quelle rivendicazioni sono ancora attuali" (6)

- Inoltre, per il 77 per cento dei cileni la violenza è tema cui dare grande importanza perché minaccia di rompere l'ordine istituzionale del paese. Oggi quanto fatto dalle Forze Armate e dai Carabinieri nel controllo delle proteste del 2019 viene valutato come eccessivo dal 38 per cento della popolazione, venti punti in meno rispetto al sondaggio di ottobre 2019. Di contro, il 69 per cento ritiene che fosse proporzionale al livello di violenza, contro il 27 per cento di tre anni fa. In calo la popolarità di tutte le forme di protesta usate nel passato, dallo scherno ai politici al "el que baila pasa", il ballo che gli autisti erano obbligati a fare per vedersi spianare la strada. Oggi il 92 per cento dei cileni sostiene l'uso della forza in caso di saccheggi, l'82 per cento in caso di blocco delle strade mentre più della metà del campione, il 53 per cento, ritiene possibile che si verifichino nuove manifestazioni come quelle del 2019. (segue) (Abu)