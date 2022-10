Cile: Boric su anniversario proteste sociali, "quelle rivendicazioni sono ancora attuali" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento dei cileni ritiene ancora utile dotare il Paese di una nova Costituzione, dopo che il plebiscito di settembre ha bocciato il testo redatto dall'Assemblea costituente. Un dato in leggero calo rispetto al 71 per cento di una settimana fa: tre punti percentuali che guadagna il fronte di chi è contrario a cambiare la Carta (dal 26 al 29 per cento). Il percorso per arrivare a un nuovo testo non è peraltro scontato. Il 51 per cento degli intervistati pensa sia necessario prima fare un plebiscito per decidere se adottare una nuova Costituzione o modificare quella esistente. Il 41 per cento pensa sia meglio stringere un grande accordo politico che dia a una Costituente un mandato vincolato al risultato del plebiscito di settembre. (Abu)