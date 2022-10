Svezia: anche Zelensky si congratula con nuovo premier Kristersson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con il leader dei Moderati svedesi, Ulf Kristersson, per la nomina a primo ministro della Svezia. "Sono sicuro che la cooperazione tra Svezia e Ucraina continuerà a svilupparsi attivamente e il sostegno della Svezia mella lotta contro l'aggressione russa aumenterà", scrive Zelensky su Twitter. "Sono grato a Magdalena Andersson per la solidarietà e il sostegno", aggiunge Zelensky in riferimento alla premier uscente di Stoccolma. (Kiu)