- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori quattro proposte di delibera, tra cui una per l'istituzione dei "Food district" a Roma e un'altra sulle modifiche al regolamento sulla tassa di soggiorno, e diverse mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (Ore 14:00)– L'assessora alle Politiche Sociali e alle Salute Barbara Funari partecipa alla manifestazione "Roma non tratta" in occasione della XVI Giornata europea contro la tratta di esseri umani. Presso piazza del Campidoglio (Ore 11.00) (segue) (Rer)