Governo: Lollobrigida (Fd'I), tregua Meloni-Berlusconi? Cambio di passo, nessun gioco di palazzo

21 luglio 2021

- "Non c'era granché da superare" tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, "c'è un cambio di passo nella formazione del governo, di assetto", in termini di "qualità, competenza, non ci sono giochi di palazzo". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, al Tg2 Post. (Rin)