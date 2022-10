Senato: Provenzano (Pd), La Russa a vertice politico FdI-FI non è presidente super partes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non ci è piaciuta per niente la presenza ad un vertice politico del presidente del Senato che dovrebbe essere super partes". Lo ha detto il deputato e vicesegretario del Partito democratico, Peppe Provenzano, al Tg2 Post, in merito alla presenza del presidente di palazzo Madama a via della Scrofa dove era in corso il vertice tra la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)