Governo: Provenzano (Pd), Renzi mira a sostituire FI, non ci riuscirà

- Sulle nomine alle vicepresidenze delle Camere "lasciamo fuori il presidente Mattarella: è una grave sgrammaticatura istituzionale". Lo ha detto il deputato e vicesegretario del Partito democratico, Peppe Provenzano, al Tg2 Post. "Ogni Camera farà la sua valutazione" e io "mi sono dato una regola di igiene personale e mentale di non commentare i tweet di Calenda", ha aggiunto. Non esiste alcun "fantomatico accordo" tra Pd e M5s "per tenerli fuori", ha puntualizzato Provenzano che ha concluso: "Il Terzo polo vuole fare opposizione oppure no? Perché questo alimentare le polemiche sembra mettere le mani avanti" sembra infatti che Renzi "miri a prendere il posto di Forza Italia, non ci riuscirà". (Rin)